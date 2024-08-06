Olimpiyatlarda Sen Nehri'ndeki yüzme antrenmanı 5. kez kirlilik nedeniyle iptal edildi
Fransa'nın başkenti Paris'te Olimpiyat Oyunları kapsamında Sen Nehri'ndeki yüzme antrenmanı 5. kez kirlilik nedeniyle iptal edildi.
Paris
Ulusal basındaki haberlere göre, organizatörler, Olimpiyat Oyunları kapsamında Sen Nehri'nde serbest yüzüş dalında bugün yapılması beklenen antrenmanın iptal edildiğini belirtti.
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Böylelikle, Olimpiyat Oyunları'nın başından bu yana Sen Nehri'nde aynı gerekçeyle iptal edilen yüzme antrenmanı sayısı 5'e yükseldi.
Sen Nehri, Olimpiyat Oyunları öncesinde de birçok kez kirlilik tartışmalarıyla gündeme gelirken, suyun temizlenmesi için 2015'ten bu yana 1,4 milyar avro harcandı.
Paris'te Sen Nehri'nde 26 Temmuz'da yapılan açılış töreniyle başlayan 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.