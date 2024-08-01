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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Paris 2024'te sporcular sorunlarla da "mücadele" ediyor

Paris'te 100 yıl sonra yeniden düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yer alan sporcular, madalya yarışının yanısıra bazı problemlerle de mücadele etmek zorunda kalıyor.

Muhammed Boztepe  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
Paris 2024'te sporcular sorunlarla da "mücadele" ediyor

Paris

Paris'te 26 Temmuz'da açılış töreni yapılan olimpiyat oyunlarında 5 gün geride kaldı.

Hayal ettikleri madalyaları kazanmaya çalışan 10 bin 500 sporcu ve antrenörleri dahil 15 bin kişi, kendileri için kurulan Olimpiyat Köyü'nde konaklıyor.

AA muhabirinin sporcu ve antrenörlerden edindiği bilgiye göre mücadele ettikleri branşlarda yıldızlaşan isimler, Olimpiyat Köyü'nde yemek sırası beklerken düzensiz menü sıkıntısı da yaşıyor.

Sporcular, Olimpiyat Köyü'nde kendilerine sunulan yiyeceklerin, başta yumurta ve et miktarını yetersiz buluyor.

Kendilerine yeterli proteinin sağlanmamasını eleştiren sporcular, içme suyuna erişim konusunda da sıkıntı yaşadıklarını ifade ediyor.

Sporcular, klima yerine yeraltı suyuyla yapılan soğutma sisteminin binalarda işe yaramadığını savunuyor. Kalınan odalarla müsabaka alanlarına gidilen otobüslerde yaşanan sıcaklık problemini bazı kafileler, ülkelerinden getirdikleri mobil klimalarla çözmeye çalışıyor.

Ayrıca futbolcuların uyumaları ve dinlenmeleri için odalarda yer alan karton yataklar da çok fazla şikayete konu oluyor.

ABD'li tenisçi Coco Gauff'tan eleştiri

Olimpiyat Köyü'nde yaşanılan sorunları dile getiren birçok sporcudan biri de tenisçi Coco Gauff oldu.

ABD'li sporcu, takım arkadaşlarıyla yaşadığı "sıkışık" durumun videosunu sosyal medyadan paylaştı.

Paylaşımına "10 kız, iki banyo. Ben hariç tüm tenisçi kızlar bir otele taşındı. Yani şimdi sadece 5 kız var ve iki banyo var." notunu düşen Gauff, karton yataklarda uyuyabilmek için okçuluk takımından yatak örtüsü ödünç aldığını da belirtti.

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