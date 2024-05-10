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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na 110 gün kala kota sayısı 56 oldu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kota alan milli sporcuların sayısı oyunların başlamasına 110 gün kala 9 branşta 56 oldu.

Erkan Tiryaki  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na 110 gün kala kota sayısı 56 oldu

Ankara

Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek görme engelliler, bedensel engelliler ve özel sporcuların sayısı organizasyon yaklaştıkça artıyor.

Şu ana kadar Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelliler B1 Erkek Futbol Milli Takımı'nın yanı sıra atıcılık, masa tenisi, atletizm, okçuluk, tekvando, yüzme ve badmintonda milli sporcular kota aldı.

Branşların ve sporcu sayısının, Paris 2024'e kadar yapılacak kota müsabakaları ve dünya sıralamasıyla daha da artması bekleniyor.

İki branşta takım olarak kota alındı

Türkiye, golbol ve futbolda takım olarak Paris 2024'e katılacak.

Son iki paralimpik şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nı 6, Görme Engelliler B1 Erkek Futbol Milli Takımı'nı ise 10 kişi temsil edecek.

En çok bedensel engelli sporcular kota aldı

Engelli branşlarında en çok bedensel engelli milli sporcular kota elde etti.

Şu ana kadar bedensel engelli 37, görme engelli 18, özel sporculardan da 1 milli isim Paris 2024 için vize aldı.

Okçuluktan 9 kota

Bireysel branşlarda şu ana kadar Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na en fazla kota alan branş okçuluk oldu.

Okçulukta 9 isim Paris 2024'e gitmeye hak kazandı. Bu branşı tekvando (8), masa tenisi (7) ve atıcılık (6) takip etti. Türk sporcular atletizm ve yüzmede 4'er, badmintonda ise 2 kota aldı.

15 madalyanın 10'unu alanlar Paris'te

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda 15 madalya alan Türkiye, bu başarıyı gösteren Golbol Kadın Milli Takımı ve 9 sporcusuyla Paris 2024 vizesini elde etti.

Tokyo'da altın madalya alan Golbol Kadın Milli Takımı ile para masa tenisçi Abdullah Öztürk, Paris'te unvanlarını korumaya çalışacak.

Bir önceki oyunlarda madalya alan para masa tenisçilerden Nesim Turan, Ali Öztürk, Kübra Korkut, para okçular Bahattin Hekimoğlu, Öznur Cüre, para yüzücü Sevilay Öztürk, para tekvandocu Mahmut Bozteke, para atıcılıkta Ayşegül Pehlivanlar, Paris 2024'te de yer almaya hak kazandı.

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