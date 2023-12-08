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Spor, Dünyadan Spor

Rus ve Belaruslu sporcular Paris 2024'e tarafsız olarak katılabilecek

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rus ve Belaruslu sporcuların 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda "tarafsız sporcu" statüsünde yarışabileceğini duyurdu.

Abdulkadir Karakaya  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Rus ve Belaruslu sporcular Paris 2024'e tarafsız olarak katılabilecek

İstanbul

IOC'den yapılan açıklamaya göre olimpiyatlarda, Rusya ve Belarus'a ait bayrak, amblem ve marşlar kullanılamayacak.

Paris 2024'e tarafsız olarak katılacak Rus ve Belaruslu atletlerden, diğer sporcular için geçerli olan tüm anti-doping kurallarını karşılamaları istenecek.

Her iki ülkenin hükümetlerinden hiçbir yetkili, oyunlar kapsamında Paris'e davet edilmeyecek ve akredite olamayacak.

Ukrayna'ya yönelik yürütülen savaşı aktif olarak destekleyen sporcuların Paris 2024'e katılmasına ise izin verilmeyecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus sporcuların olimpiyatlara tarafsız olarak katılmalarının engellenmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

IOC, ekim ayında Rusya Olimpiyat Komitesi'nin faaliyetlerinin "bir sonraki duyuruya kadar" askıya alındığını açıklamıştı.

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