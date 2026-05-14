İtalya'da muhalefetten Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerle ticaretin durdurulması için yasa tasarısı İtalya'da muhalefetteki üç sol parti, Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerle ticaretin durdurulmasına yönelik ortak yasa tasarısı sundu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, İtalyan parlamentosunda muhalefetteki Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein, 5 Yıldız Hareketi (M5S) lideri Giuseppe Conte, Yeşil ve Sol İttifak'tan (AVS) Angelo Bonelli ile Nicola Fratoianni'nin ortak imzasıyla, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinden mal ve hizmetlerin İtalya'ya ithalatını ve reklamının yapılmasını yasaklamayı öngören yasa tasarısı sunuldu.

Tasarı aynı zamanda İsrail'den ithal edilen ürünlerin menşeini doğrulamak ve işgal altındaki yerleşim yerlerinden gelenleri tespit etmek için kriterler ve prosedürler belirlenmesini de öngörüyor.

Muhalefet partilerinin yasa tasarısına, İtalya'da faaliyet gösteren 20 sivil toplum kuruluşu da destek verdi.

Bu arada, İtalyan Solu (SI) Partisinden Marco Grimaldi basına yaptığı açıklamada Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetini, Filistin'in işgal edilen topraklarını gündeme getiren İtalyan vatandaşı Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye sahip çıkmadığı için eleştirdi.