Dolar
32.46
Euro
34.62
Altın
2,391.20
ETH/USDT
3,150.00
BTC/USDT
64,925.00
BIST 100
9,693.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsveç'in başkenti Stockholm’de Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor
logo
Spor

Milli atletler, karışık bayrak maraton yarışında Paris 2024 kotası aldı

Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez'den oluşan milli takım, Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nda ilk defa yapılan karışık bayrak maraton yarışında 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası aldı.

Muhammed Boztepe  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
Milli atletler, karışık bayrak maraton yarışında Paris 2024 kotası aldı

Antalya

Antalya'da EXPO 2016 alanında düzenlenen organizasyonun karışık bayrak maraton yarışında, Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez'den oluşan milli takım mücadele etti.

Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez ikilisi, yarışı 3.05.33'lik dereceleriyle 20. sırada bitirdi. Milli sporcular, bu sonuçla 22 takımın katacağı Paris 2024'e kota almayı başardı.

Bu branşta Francesco Fortunato ve Valentina Trapletti'den oluşan İtalya 2 takımı 2.56.45'lik dereceleriyle altın, Koki Ikeda ve Kumiko Okada'dan oluşan Japonya takımı 2.57.04 ile gümüş, Alvaro Martin ve Laura Garcia-Caro'dan oluşan İspanya takımı ise 2.57.47 ile bronz madalya kazandı.

Organizasyonda İtalya 2, Japonya, İspanya, Meksika, Brezilya, Avustralya, İspanya 2, Ukrayna 3, Fransa, İspanya 3, Çin 2, Çin, Kolombiya 2, Almanya, Kolombiya, Avustralya 2, Japonya 3, Hindistan, Meksika 2, Türkiye, Slovakya, Ukrayna 2 takımları Paris 2024'te mücadele etme hakkı elde etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "Mahzen-29" operasyonu kapsamında 15 zanlı tutuklandı
Esenler'de "14. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali"
Tokat'ta Sulusaray merkezli deprem sonrası vatandaşlara çadır dağıtımı tamamlandı
Bolu'da iki panelvan çarpıştı, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı
Moritanya Dışişleri Bakanı Merzuk: Türkiye'deki doğal kaynaklar ve yeşil hidrojen Moritanya için çok önemli

Benzer haberler

Milli atletler, karışık bayrak maraton yarışında Paris 2024 kotası aldı

Milli atletler, karışık bayrak maraton yarışında Paris 2024 kotası aldı

Karslı milli boksör Tuğrulhan Erdemir, çocukluk hayaline ulaştı

Milli badmintoncu Neslihan Arın, Paris 2024'te katılmaktan fazlasını yapmak istiyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet