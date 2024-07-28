Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde 7'nci oldu
Milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları atıcılık branşı kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde 7'nci oldu.
Paris
Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde yapılan finallerde altın ve gümüş madalyaları Güney Koreli sporcular kazandı. Jin Ye Oh, 243.2 puanla birinci, Yeji Kim ise 241.3 puanla ikinci sırada yer aldı.
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Hindistanlı Manu Bhaker, 221.7 puanla bu kategoride 3'üncülük elde etti.
Şevval İlayda Tarhan, 135.6 puanla organizasyonu 7'nci sırada tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.