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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk gün müsabakaları tamamlanırken, Avustralya madalya sıralamasında zirvede yer aldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk gün müsabakalarında 3 altın, 2 gümüş kazanan Avustralya, madalya sıralamasında zirvede yer aldı.

Bozhan Memiş  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk gün müsabakaları tamamlanırken, Avustralya madalya sıralamasında zirvede yer aldı

Paris

Paris'te gerçekleştirilen olimpiyatlarda yüzmede 2 altın ve 2 gümüş elde eden Avustralya, yol bisikletinde kazandığı altınla günü 5 madalyayla tamamladı.

Dalış ve atıcılıkta altın, yüzmede ise bronz madalya kazanan Çin, gün sonunda ikinci sırada yer aldı.

Çin'i 5 madalyası bulunan ABD takip etti. Yüzmede 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz kazanan ABD, dalış branşında gümüş, yol bisikletinde ise bronz madalya kazandı. Altın madalya sayısı Çin'den az olan ABD, üçüncü basamakta kaldı.

Ev sahibi Fransa ise 4 madalya kazandı. Yedili ragbide altın, eskrimde gümüş, judoda ise 1 gümüş, 1 de bronz elde eden Fransa, 4 madalyayla günü dördüncü sırada bitirdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

Ülke

Altın

Gümüş

Bronz

Toplam

Avustralya

3

2


5

Çin

2


1

3

ABD

1

2

2

5

Fransa

1

2

1

4

Güney Kore

1

1

1

3

Belçika

1


1

2

Japonya

1


1

2

Kazakistan

1


1

2

Almanya

1



1

Hong Kong

1



1

İtalya


1

2

3

Büyük Britanya


1

1

2

Kanada


1


1

Fiji


1


1

Moğolistan


1


1

Tunus


1


1

İspanya



1

1

Macaristan



1

1

Güney Afrika



1

1

İsveç



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