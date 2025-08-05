Dolar
40.66
Euro
47.11
Altın
3,380.00
ETH/USDT
3,584.30
BTC/USDT
113,433.00
BIST 100
10,849.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, Çin ile ticaret anlaşmasına "çok yaklaştıklarını" söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticarette anlaşmaya "çok yaklaştıklarını" söyledi.

Dilara Zengin Okay  | 05.08.2025 - Güncelleme : 05.08.2025
ABD Başkanı Trump, Çin ile ticaret anlaşmasına "çok yaklaştıklarını" söyledi

Washington

Trump, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin ile sürdürülen ticaret görüşmelerinde son durumun sorulması üzerine Trump, "Bir anlaşmaya çok yaklaşıyoruz. Çin'le çok iyi anlaşıyoruz." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşme talep ettiğini belirten Trump, anlaşma yapmaları halinde yıl sonundan önce görüşme yapabileceğini ifade etti.

Trump, "İyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum. Zorunlu değil ama iyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum." dedi.

Hindistan'a uygulanan tarifeyi 24 saat içinde artıracağını söyledi

Rusya'dan petrol satın aldığı gerekçesiyle Hindistan'a yönelik tarife tehditlerini de sürdüren Trump, bu ülkeden ithal edilen ürünlere getirilen tarife oranını "önemli ölçüde" artıracağını yineledi.

Trump, "(Tarife oranında) Yüzde 25'te anlaştık ama 24 saat içinde bunu önemli ölçüde artıracağımı düşünüyorum çünkü Rus petrolü satın alıyorlar." diye konuştu.

Hindistan'ın dünyanın en yüksek tarifelerine sahip ülkesi olduğunu belirten Trump, bu nedenle bu ülkeyle çok az ticaret yaptıklarını aktardı.

İlaç ve çip tarifeleri yakında açıklanacak

İlaç ve yarı iletken ithalatına getirmeyi planladığı tarifelerden de bahseden Trump, "gelecek hafta veya civarında" bu tarifeleri açıklayacaklarını belirtti.

Trump, ithal edilen ilaçlara ilk aşamada düşük gümrük vergisi getireceklerini aktararak, ancak bu oranın bir, en fazla bir buçuk yıl içinde yüzde 150'ye ardından yüzde 250'ye çıkacağını çünkü ilaçların ABD'de üretilmesini istediklerini kaydetti.

ABD Hazine Bakanı Bessent'in Fed başkanı olmak istemediğini söyledi

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini de sürdüren Trump, Powell'ın "oldukça politik" olduğunu ifade etti.

Powell'ın faizleri indirme konusunda geç kaldığına ilişkin eleştirilerini yineleyen Trump, Fed başkanlığı görevine gelebilecek olası isimlere değindi.

Fed başkanlığı için adları geçen eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ile Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in çok iyi olduğunu belirten Trump, iyi iş çıkaran iki kişi daha olduğunu aktardı.

Trump, diğer iki kişiden birinin ABD Hazine Bakanı Scott Bessent olup olmadığının sorulması üzerine ise Bessent'in mevcut görevinde kalmak istediğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da Hukukçular Derneğinden "Terörsüz Türkiye ve Hukuk" paneli
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddiaları yalanladı
"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Meclis'teki komisyonun ilk toplantısı yapıldı
Adalet Bakanı Tunç'tan "sahte diploma" soruşturmalarına ilişkin açıklama
İzmir'de 11 ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintisi uygulanacak

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump, Çin ile ticaret anlaşmasına "çok yaklaştıklarını" söyledi

ABD Başkanı Trump, Çin ile ticaret anlaşmasına "çok yaklaştıklarını" söyledi

Zelenskiy, Trump ile telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşını ele aldıklarını belirtti

Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesinin kurulmasına ilişkin protokol imzalandı

Küresel piyasalar Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerinin güç kazanmasıyla pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerinin güç kazanmasıyla pozitif seyrediyor
ABD Başkanı Trump, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını söyledi

ABD Başkanı Trump, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını söyledi

ABD-Rusya geriliminde uzun menzilli balistik füze taşıyan nükleer denizaltı kapasiteleri gündemde

ABD-Rusya geriliminde uzun menzilli balistik füze taşıyan nükleer denizaltı kapasiteleri gündemde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet