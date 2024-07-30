Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, ikinci tura çıktı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, klasik yay ilk turunda rakibini 6-0 mağlup edip adını ikinci tura yazdırdı.
Paris
Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, klasik yay ilk turunda Şilili Andres Gallardo Ferrada ile karşılaştı.
Rakibini 30-26, 26-25 ve 29-26'lık setler sonucunda 6-0 mağlup eden milli okçu, adını ikinci tura yazdırdı.
Mete Gazoz, bu turda Tayvanlı Chih-Chun Tang ile karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.