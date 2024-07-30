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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, ikinci tura çıktı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, klasik yay ilk turunda rakibini 6-0 mağlup edip adını ikinci tura yazdırdı.

Ercan Çakar  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, ikinci tura çıktı Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, klasik yay ilk turunda Şilili Andres Gallardo Ferrada ile karşılaştı.

Rakibini 30-26, 26-25 ve 29-26'lık setler sonucunda 6-0 mağlup eden milli okçu, adını ikinci tura yazdırdı.

Mete Gazoz, bu turda Tayvanlı Chih-Chun Tang ile karşı karşıya gelecek.

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