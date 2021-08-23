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Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 144'e çıktı

Ahmet Furkan Mercan   | 23.08.2021
Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 144'e çıktı

Tokyo

Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 144'e yükseldiği bildirildi.

Organizasyon Komitesi, yarın başlayacak Paralimpik 2020 Oyunları kapsamında hizmet veren 13 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.

Böylelikle Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişiler arasında Kovid-19'a yakalananların sayısı 144'e yükseldi.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek.

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