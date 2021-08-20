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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Paralimpik 2020 Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular Japonya'da

Paralimpik 2020 Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular, Japonya'ya geldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 20.08.2021
Paralimpik 2020 Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular Japonya'da

Tokyo

İstanbul Havalimanı'ndan dün törenle uğurlanan milli sporcular, antrenörler ve yöneticilerden oluşan kafileyi taşıyan uçak Tokyo'daki Haneda Havalimanına indi.

Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen kafileyi havalimanında karşıladı.

Kafile, 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Turnuvada 160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcu 22 dalda yarışacak.

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