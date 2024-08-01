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Olimpiyat Oyunları'nda teniste tek erkeklerde çeyrek final, tek kadınlarda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın tenis branşı tek erkeklerde çeyrek, tek kadınlarda yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Muhammed Boztepe  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
Olimpiyat Oyunları'nda teniste tek erkeklerde çeyrek final, tek kadınlarda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier, Suzanne Lenglen ve Simonne-Mathieu kortlarında düzenlenen organizasyonda tenisçiler mücadele etti.

Tek erkeklerde Sırp Novak Djokovic, ABD'li Tommy Paul, İspanyol Carlos Alcaraz, Yunan Stefanos Tsitsipas, Alman Alexander Zverev, İtalyan Lorenzo Musetti, Norveçli Casper Ruud, Kanadalı Felix Auger-Aliassime çeyrek finale yükseldi.

Tek kadınlarda yarı finalde ise Polonyalı Iga Swiatek, Çinli Qinwen Zheng, Slovak Anna Karolina Schmiedlova ve Hırvat Donna Vekic yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Çiftlerde de üst tura çıkanlar belli oldu

Çift kadınlarda İtalyan Sara Errani-Jasmine Paolini, Çek Karolina Muchova-Linda Noskova, Tayvanlı Su-Wei Hsieh-Chia Yi Tsao, Büyük Britanyadan Katie Boulter-Heather Watson, İspanyol Cristina Bucsa-Sara Sorribes Tormo, Ukraynalı Lyudmyla Kichenok-Nadiia Kichenok, bireysel sporcular Mirra Andreeva-Diana Shnaider ve Çek Barbora Krejcikova-Katerina Siniakova çeyrek finale adlarını yazdırdı.

Çift erkeklerde ABD'li Taylor Fritz -Tommy Paul, Büyük Britanyalı Daniel Evans-Andy Murray, ABD'li Austin Krajicek-Rajeev Ram, Çek Tomas Machac-Adam Pavlasek yarı finale çıktı.

Karışıkta ise Çek Katerina Siniakova-Tomas Machac, Kanadalı Gabriela Dabrowski-Felix Auger-Aliassime, Hollandalı Demi Schuurs-Wesley Koolhof, Çinli Xinyu Wang-Zhizhen Zhang yarı finale yükseldi.

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