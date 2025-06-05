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Fransa Açık'ta Coco Gauff, Aryna Sabalenka'nın finaldeki rakibi oldu

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ABD'li Coco Gauff, Fransız Lois Boisson'u 2-0 yenerek finale yükseldi.

Mutlu Demirtaştan  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Fransa Açık'ta Coco Gauff, Aryna Sabalenka'nın finaldeki rakibi oldu Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

İstanbul

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 12. günündeki tek kadınlar yarı final maçında dünya 2 numarası Gauff ile klasmanın 361. sırasındaki Boisson karşılaştı.

Gauff, turnuvaya özel davetle katılan Boisson'u bir saat 9 dakika sonunda 6-1, 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti ve dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka'nın finaldeki rakibi oldu.

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Kariyerinde bir grand slam şampiyonluğu (2023 ABD Açık) bulunan Gauff, 2022 yılının ardından Fransa Açık'ta ikinci kez finale kaldı.

İlk kez grand slam ana tablosunda mücadele eden Boisson ise sürpriz sonuçlara imza attığı Fransa Açık'ta yarı final oynama başarısı gösterdi.

Sabalenka ile Gauff arasındaki tek kadınlar finali, 7 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

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