Dolar
39.28
Euro
44.94
Altın
3,354.77
ETH/USDT
2,578.90
BTC/USDT
103,212.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kutsal topraklarda bulunan hacı adayları Arafat’a çıktı
logo
Spor

Milli motosikletçi Deniz Öncü, hafta sonu İspanya'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 8. etabında yarışacak.

Fatih Çakmak  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Milli motosikletçi Deniz Öncü, hafta sonu İspanya'da piste çıkacak

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı genç motosikletçi Deniz Öncü, 6-8 Haziran tarihlerinde 5,344 kilometrelik uzunluğa sahip Motorland Aragon Pisti'nde podyuma çıkma mücadelesi verecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan ay-yıldızlı motosikletçi, yarın serbest antrenmanlara, 7 Haziran Cumartesi günü de sıralama turlarına çıkacak.

Deniz Öncü, 8 Haziran Pazar günü ise TSİ 13.15'te hafta sonunun 19 turluk ana yarışında gaza basacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk askeri, Kosova’nın Sırbistan sınırında devriye faaliyetlerini sürdürüyor
Emine Erdoğan: Merhametin en derin hislerle yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nı gönlümüz buruk idrak ediyoruz
Diyarbakır'da 13 katlı binada çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Anayasa çalışmalarında hedefimiz, demokratik bir toplumsal sözleşmeye kavuşmaktır
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile 25 sanık hakkında dava açıldı

Benzer haberler

Milli motosikletçi Deniz Öncü, hafta sonu İspanya'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, hafta sonu İspanya'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, İngiltere'de 19. oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet