Milli motosikletçi Deniz Öncü, hafta sonu İspanya'da piste çıkacak
Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 8. etabında yarışacak.
Ankara
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı genç motosikletçi Deniz Öncü, 6-8 Haziran tarihlerinde 5,344 kilometrelik uzunluğa sahip Motorland Aragon Pisti'nde podyuma çıkma mücadelesi verecek.
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Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan ay-yıldızlı motosikletçi, yarın serbest antrenmanlara, 7 Haziran Cumartesi günü de sıralama turlarına çıkacak.
Deniz Öncü, 8 Haziran Pazar günü ise TSİ 13.15'te hafta sonunun 19 turluk ana yarışında gaza basacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.