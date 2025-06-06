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UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı: Portekiz-İspanya

UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'yı 5-4 mağlup eden İspanya, Portekiz'in finaldeki rakibi oldu.

Mutlu Demirtaştan  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı: Portekiz-İspanya Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

İstanbul

Almanya'nın Stuttgart şehrindeki MHP Arena'da oynanan yarı final maçında İspanya ile Fransa karşılaştı.

İspanya, 22. dakikada Nico Williams ve 25. dakikada Mikel Merino'nun attığı gollerle ilk devreyi 2-0 önde bitirdi.

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Mücadelenin ikinci yarısı gol düellosuna sahne oldu. İspanyollar, Lamine Yamal'ın 54 (penaltıdan) ve Pedri'nin 55. dakikada kaydettiği gollerle farkı 4'e çıkardı.

Fransa, Kylian Mbappe'nin 59. dakikada penaltıdan bulduğu golle durumu 4-1 yaptı.

Yamal, 67. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ikinci, takımının 5. golünü kaydetti: 5-1.

Rayan Cherki'nin 79, Daniel Vivian'ın (kendi kalesine) 84 ve Randal Kolo Muani'nin 90+3. dakikadaki golleriyle farkı bire indiren Fransa, kalan bölümde beraberliği yakalayamadı.

Büyük heyecana sahne olan 9 gollü karşılaşmadan 5-4 galip ayrılan İspanya, adını finale yazdırdı.

Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Portekiz ile İspanya arasındaki final maçı, 8 Haziran Pazar günü TSİ 22.00'de Münih'te oynanacak.

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