Dolar
32.20
Euro
34.95
Altın
2,421.93
ETH/USDT
3,790.10
BTC/USDT
70,198.00
BIST 100
10,895.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Olimpiyat meşalesinin yolculuğu Cannes Festivali'nde devam etti

Fransa'da Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışına kadar 400'den fazla noktaya ulaşması beklenen Olimpiyat meşalesinin yolculuğu Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında devam etti.

Esra Taşkın  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Olimpiyat meşalesinin yolculuğu Cannes Festivali'nde devam etti

Paris

Fransa'da 77. Cannes Film Festivali'nde "Marcello Mio" filminin gösterimi öncesinde Fransız sporculardan oluşan delegasyon Olimpiyat meşalesiyle kırmızı halıda boy gösterdi.

Fransız sporcular Arnaud Assoumani, Alexis Hanquinquant, Nelia Barbosa ve Marie Patouillet kırmızı halıda yürürken meşaleyi ellerinde tuttu.

Eski sporcular Marie-Jose Perec ve İliana Rupert de Olimpiyat meşalesini festivalde taşıyanlar arasında yer aldı.

Fransız heyete, 2024 Paris Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Tony Estanguet ve eski sporcu Thierry Rey de eşlik etti.

Yunanistan'dan hareket eden Olimpiyat meşalesi, asırlık yelkenli Belem ile 8 Mayıs'ta Fransa'nın Akdeniz kenti Marsilya'ya ulaşmıştı.

Olimpiyat meşalesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 26 Temmuz'daki açılışına kadar Fransa'nın denizaşırı toprakları dahil 400 farklı noktaya taşınacak.

Fransa, 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Ankara'da "1999 ve 2004'teki NATO Genişlemesi Üzerine Polonya-Litvanya Konferansı" düzenlendi
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanuna ilişkin yönetmelikte değişiklik
Urla'da 6 sahipsiz köpeğin zehirlenerek telef olması üzerine inceleme başlatıldı
Romanya Başbakanı Ciolacu: Türkiye NATO'daki en önemli müttefiklerimizden biri

Benzer haberler

Olimpiyat meşalesinin yolculuğu Cannes Festivali'nde devam etti

Olimpiyat meşalesinin yolculuğu Cannes Festivali'nde devam etti

Paris'in tarihi okullarından ENS'de öğrenciler, Filistin'e destek için eylem başlattı

Fransız hükümetinin, kolonisi Yeni Kaledonya'da TikTok'u yasaklama kararı Danıştay'a taşındı

Fransa, denizaşırı kolonisi Yeni Kaledonya'da güç kullanarak yerel halkı baskılamayı sürdürüyor

Fransa, denizaşırı kolonisi Yeni Kaledonya'da güç kullanarak yerel halkı baskılamayı sürdürüyor
GÖRÜŞ - Fransa Yeni Kaledonya'daki gelişmelerden neden Azerbaycan'ı sorumlu tutuyor?

GÖRÜŞ - Fransa Yeni Kaledonya'daki gelişmelerden neden Azerbaycan'ı sorumlu tutuyor?
Fransız muhalif siyasetçilerden hükümetin Yeni Kaledonya’yı kolonileştirme politikasına eleştiri

Fransız muhalif siyasetçilerden hükümetin Yeni Kaledonya’yı kolonileştirme politikasına eleştiri
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet