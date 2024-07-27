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Olimpiyat açılışında Cezayir kafilesi, Paris’te katledilen Cezayirlileri Sen Nehri'ne gül atarak andı

Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılışında Fransa'nın eski sömürgelerinden Cezayir'in olimpiyat oyuncuları, Sen Nehri'ndeki tören sırasında, Paris'te 1961'de nehre atılarak katledilen Cezayirlilerin anısına suya gül bıraktı.

Esra Taşkın  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Olimpiyat açılışında Cezayir kafilesi, Paris’te katledilen Cezayirlileri Sen Nehri'ne gül atarak andı

Paris

Paris'te düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında Sen Nehri'nde yapılan açılış töreninde, 6 bin 800 sporcu 85 tekneyle 6 kilometrelik güzergahı katetti.

Tekne ile yapılan geçitte, ellerinde ülkelerinin bayrakları ve güllerle katılan Cezayirli sporcular, 1961'de katledilerek Sen Nehri'ne atılan Cezayirlileri anmak için suya gül bıraktı.

Cezayir kafilesinin nehre gül bırakması ve bunun tarihi arka planı Fransız basınında da yer buldu.

"Paris 1961 Katliamına" götüren süreç

Fransa'da 5 Ekim 1961'de, Paris'te ve çevresinde yaşayan Cezayirliler için sokağa çıkma yasağı konulmuştu.

30 bine yakın Cezayirli, Paris'teki sokağa çıkma yasağına tepki göstermek ve ülkelerindeki bağımsızlık mücadelesini desteklemek için 17 Ekim 1961'de barışçıl gösteri düzenlemişti.

Ancak eylemciler, dönemin Paris Emniyet Müdürü Maurice Papon'un emri üzerine polisin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Binlerce kişinin yaralandığı, yaklaşık 14 bin kişinin gözaltına alındığı olayda toplam kaç kişinin hayatını kaybettiği resmen tespit edilemese de katliamın tanıkları ve bağımsız kaynaklar, 300'den fazla Cezayirlinin çoğunun Fransa polisi tarafından vurularak öldürüldüğünü belirtmişti.

Tanıklar, göstericilerin bir kısmının da Paris polis karargahının bahçesinde ya da metro istasyonlarında öldürüldüğünü aktarmıştı.

Fransa, 1998'de 40 kişinin ölümünü kabullenmişti ancak katliamı "devlet suçu" olarak tanımlamıştı.

Fransa Meclisi "1961 Paris Katliamı"nı kınayan önergeyi bu yıl kabul etti

Fransa'da Ulusal Meclis 28 Mart'ta, "1961 Paris Katliamı"nı kınayan önergeyi onayladı.

Bağlayıcılığı bulunmayan önergede, 17 Ekim 1961'de Paris Emniyeti'nin sadece "Cezayirli Müslüman Fransızlara" uyguladığı sokağa çıkma yasağına karşı çıkan Cezayirli ailelerin barışçıl gösteri düzenlediği ifade edildi.

Önergede, Cezayirli göstericilerin, dönemin Paris Emniyet Müdürü Papon'un emri üzerine polisin sert ve ölümcül baskısıyla karşı karşıya kaldığı hatırlatıldı.

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