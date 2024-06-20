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Okçulukta Dünya Kupası'nın 3. ayağı Antalya'da sürüyor

Antalya'da düzenlenen 2024 Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayak mücadeleleri devam ediyor.

Sinan Özmüş  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
Okçulukta Dünya Kupası'nın 3. ayağı Antalya'da sürüyor Fotoğraf: Sinan Özmüş/AA

Antalya

Türkiye Okçuluk Federasyonunun ev sahipliğinde 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona 62 ülkeden 385 sporcu katılıyor.

Kupanın üçüncü gününde, makaralı yay ve klasik yay kategorilerinde erkekler ve kadınlarda takım elemeleri yapıldı.

Makaralı yay erkek takımı altın madalya mücadelesi verecek

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine, organizasyonda makaralı yay takım yarışmalarında kadın takımının 4. olduğunu, erkek takımının ise 22 Haziran Cumartesi günü altın madalya mücadelesi vermeye hak kazandığını söyledi.

Klasik yay kategorisinde takım yarışmalarında, erkeklerde ikinci turda Çin'e, bayanlarda da ilk turda Güney Kore'ye kaybederek elendiklerini belirten Ergin, "Her iki takımdaki sporcularımız beklediğimizin üzerinde bir performans sergiledi. Kaybettiğimiz bir yarışmadan sonra iyi yarıştığımızı söylemek çok doğru bir şey olmasa da biz şu an için sporcularımızın mevcut performansından memnunuz. Özellikle Paris Olimpiyatları'na giden bir süreçte bizim için önemli bir yarışmaydı, önemli bir denemeydi. Ortaya çıkan sonuçta üzerimize düşen notları almış durumdayız. Sonraki süreci de buna göre değerlendireceğiz." dedi.

Ergin, Paris 2024 Olimpiyatları'na hazırlanmak için önlerinde 35 gün kaldığını ifade ederek, Dünya Kupası'nın ardından Antalya Belek'te olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek 4 sporcuyla hazırlıklarını sürdüreceklerini söyledi.

Buradaki kampın ardından 8 Temmuz'da Almanya'nın Münih kentine giderek ikinci kampı yapacaklarını aktaran Ergin, 20 Temmuz'da ise Paris'e geçeceklerini kaydetti.

Klasik yay erkekler elemelerinde Slovenya, Hollanda'yı 5-3 skorla yenerek, bronz madalya kazandı. Kadınlarda da İspanya'ya 6-2 üstünlük sağlayan Fransa bronz madalya elde etti.

Bu kategorilerde altın madalya müsabakaları hafta sonu yapılacak.

Organizasyon, 23 Haziran'da sona erecek.

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