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Novak Djokovic’in davasına Avustralya Federal Mahkemesi bakacak

Avustralya hükümeti tarafından vizesi ikinci kez iptal edilen ve yeniden gözaltına alınması beklenen tek erkekler tenisinin bir numaralı ismi Sırp raket Novak Djokovic’in ülkede kalıp kalamayacağına Avustralya Federal Mahkemesi karar verecek.

Recep Şakar   | 15.01.2022
Novak Djokovic’in davasına Avustralya Federal Mahkemesi bakacak

MELBOURNE

Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke’nin yetkilerini kullanarak vizesini iptal etmesi üzerine avukatları aracılığıyla yeniden Melbourne’daki Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesine başvuran Novak Djokovic yerel saat ile 08.00 sularında Göçmen Bakanlığı görevlilerine ifade verdiği bildirildi. İfadesinin ardından Bakanlık görevlilerinin nezaretinde gözaltına alındığı ve avukatın ofisine götürüldüğü bildirilen Djokovic’in davasının daha yetkili bir mahkeme olan Avustralya Federal Mahkemesinde görüleceği açıklandı.

Dava sonuçlanana kadar Avustralya’dan sınır dışı edilmeyeceği açıklanan tek erkekler tenisinin bir numaralı ismi Sırp raketin, mahkemenin farklı bir karar vermemesi durumunda günün ilerleyen saatlerinde daha önce tutulduğu mültecilerin kaldığı otele götürülmesi bekleniyor.

Mahkemenin, Bakan Hawke’nin vize iptali kararını ortadan kaldırması durumunda ise ünlü tenisçi, pazartesi günü başlayacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nın ilk tur maçında kortta olacak.

Yargıcın hükümetin ikinci kez iptal ettiği vize kararını onaması durumunda Djokovic’in Avustralya’dan sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, 17-30 Ocak'ta Melbourne'da yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti. Melbourne'a ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı. Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı. Kararı ardından tutulduğu otelden ayrılan Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın finallerinin oynandığı Rod Laver Arena’da antrenmanlarını sürdürüyordu.

Djokovic’in avukatlarından gelen belgeleri inceleyen Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, yetkilerini kullanarak dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Sırp tenisçinin vizesini iptal ettiğini duyurmuştu.

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