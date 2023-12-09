Dolar
28.97
Euro
31.19
Altın
2,004.16
ETH/USDT
2,354.00
BTC/USDT
43,767.00
BIST 100
7,913.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da "Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı"na katılıyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de Ahievran Sinan Kütüphane ve Spor Salonu’nun açılış töreninde konuşuyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Nick Kyrgios, 2024 Avustralya Açık'ta sakatlığı nedeniyle yer alamayacak

Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, sezonun ilk grand slam turnuvası 2024 Avustralya Açık'a sakatlığı nedeniyle katılamayacak.

Doğa Kırmızıoğlu  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
Nick Kyrgios, 2024 Avustralya Açık'ta sakatlığı nedeniyle yer alamayacak

Ankara

Sosyal medya hesaplarından sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki tenisçi, sakatlığının devam etmesi nedeniyle 14 Ocak'ta başlayacak ülkesinde düzenlenen turnuvaya katılamayacağını ve bunun için çok üzgün olduğunu belirtti.

Uzun süredir sakatlık sorunları yaşayan 2022 Wimbledon tek erkekler finalisti Kyrgios, üst üste beşinci kez grand slam turnuvası kaçıracak.

Nick Kyrgios, bu sezon Avustralya Açık'a sol dizindeki, Fransa Açık'a ayağındaki, Wimbledon ile ABD Açık'a ise bileğindeki sakatlıklar nedeniyle katılamamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, UMKE gönüllülerinin sel tatbikatını paylaştı
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 4 bina kontrollü yıkıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyon konusunda ulusal mücadele stratejileri geliştiriyoruz
Adıyaman'da zemini kayan ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eşit vatandaşlık kavramıyla hareket etmek durumundayız

Benzer haberler

Nick Kyrgios, 2024 Avustralya Açık'ta sakatlığı nedeniyle yer alamayacak

Nick Kyrgios, 2024 Avustralya Açık'ta sakatlığı nedeniyle yer alamayacak

Barcelona'nın kalecisi Ter Stegen, ameliyat edilecek

Avustralya'da yerlilerden Queensland yönetimine "ırksal ayrımcılık" davası

Nadal, bir yıllık aranın ardından kortlara Avustralya'da dönecek

Nadal, bir yıllık aranın ardından kortlara Avustralya'da dönecek
Avustralya'da öğretmenler Filistinlilerle dayanışma için kefiye takarak derslere girdi

Avustralya'da öğretmenler Filistinlilerle dayanışma için kefiye takarak derslere girdi
Avustralya'da eylemciler Filistin'e destek gösterisinde ABD'nin istihbarat tesisine giden yolu kapattı

Avustralya'da eylemciler Filistin'e destek gösterisinde ABD'nin istihbarat tesisine giden yolu kapattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet