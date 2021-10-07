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Newcastle United’ın Suudi konsorsiyuma satışına onay verildi

İngiltere Premier Ligi, Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyumun İngiliz futbol takımı Newcastle United’ı satın almasına onay verildiğini duyurdu.

Gökhan Kurtaran   | 07.10.2021
Newcastle United’ın Suudi konsorsiyuma satışına onay verildi

Londra

Premier Ligi’nden yapılan açıklamada, Newcastle United'ın Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), PCP Capital Partners ve RB Sports&Media’dan oluşan konsorsiyum tarafından devralınması konusundaki anlaşmazlığın çözüldüğü bildirildi.

Açıklamada, "Premier Lig, Suudi Arabistan Krallığı'nın Newcastle United Futbol Kulübü'nü kontrol etmeyeceğine dair yasal olarak bağlayıcı güvenceler aldı. Tüm taraflar, Newcastle United Futbol Kulübü ve taraftarlarına kesinlik ve netlik kazandıran bu süreci sonuçlandırmaktan memnuniyet duymaktadır." ifadesine yer verildi.

Yaklaşık 300 milyon sterlin değerindeki satış, yaklaşık 18 aydır yetkili merciler tarafından onaylanmayı bekliyordu.

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