NBA'de Miami Heat, Oklahoma City Thunder'ın 5 maçlık galibiyet serisini bitirdi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Oklahoma City Thunder'ı 122-120 yenerek rakibinin 5 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.
İstanbul
Kaseya Center'da Batı Konferansı lideri Thunder'ı ağırlayan Heat, Bam Adebayo'nun 30 sayı, 12 ribaunt, Norman Powell'ın 19 ve Pelle Larsson'un 16 sayıyla oynadığı maçta sezonun 22. galibiyetini aldı.
Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 39 ve Aaron Wiggins'in 18 sayısı, sezonun 8. mağlubiyetini engelleyemedi.
Spurs, Timberwolves'u mağlup etti
San Antonio Spurs, Frost Bank Center'da ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 126-123 yendi.
Bu sezon 29 galibiyete ulaşan Batı Konferansı ikincisi Spurs'te Victor Wembanyama 39 sayı, 9 ribaunt ve De'Aaron Fox 25 sayı, 12 asistle oynadı.
Timberwolves'ta ise kariyer rekoru kıran Anthony Edwards'ın 55 ve Jaden McDaniels'ın 23 sayısı, sezonun 16. yenilgisini önleyemedi.