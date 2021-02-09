Euro
8.56
Dolar
7.07
BIST 100
1,544.05
Altın
1,835.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uzay Ajansı tarafından hazırlanan "Milli Uzay Ajansı" Tanıtım Toplantısına katılıyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

NBA yıldızı Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında pilot suçlandı

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu Başkanı Sumwalt, NBA sayısız rekora imza atan Kobe Bryant'ın ve beraberindeki 8 kişinin ölümüne sebep olan helikopter kazanın sebebinin pilotun dikkatsizliği olduğunu söyledi.

Mücahit Oktay   | 09.02.2021
NBA yıldızı Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında pilot suçlandı

New York

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sayısız rekora imza atan Kobe Bryant'ın ve beraberindeki 8 kişinin ölümüne sebep olan helikopter kazasında pilotaj hatası olduğu iddia edildi.

Spor dünyasının sevilen ismi 41 yaşındaki Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna ile 7 kişinin daha hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili yapılan duruşmada, Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu Başkanı Robert Sumwalt, kazanın sebebinin pilotun dikkatsizliği olduğunu söyledi.

Sumwalt, olayda helikopterin pilotu Ara Zobayan'ın federal standartları ihlal ederek bulutların arasından uçtuğunu ve bu nedenle yönünü şaşırarak California'nın güneyinde bir tepeye çarptığını belirtti.

Los Angeles Lakerslı oyuncunun eşi tarafından açılan davanın duruşmasında, pilotun "uzaysal yönelim bozukluğu" yaşayarak, helikopteri keskin şekilde yukarı yönlendirdiğini sandığı, gerçekte ise soldaki bir tepeye doğru döndürdüğü kaydedildi.

NBA'de 20 yıl boyunca giydiği Lakers forması ile ulaşılması zor birçok başarı yakalayan siyahi oyuncunun ölümünün üzerinden bir yılı aşkın zaman geçmesine rağmen Bryant'ın basketbol dünyasındaki başarıları ve hayatını kaybetmesine yol açan helikopter kazası halen spor dünyasının gündemini meşgul ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'ın başkenti Atina ve Pire'de 'sert kapanmaya' gidiliyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92 bini aştı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1052 kişi öldü
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 79 milyonu geçti

Benzer haberler

NBA yıldızı Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında pilot suçlandı

NBA yıldızı Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında pilot suçlandı

NBA'de Lakers, Thunder'ı uzatmada yendi

NBA'de New York Knicks Derrick Rose'u kadrosuna kattı

NBA'de Stephen Curry'nin 57 sayısı Warriors'a yetmedi

NBA'de Stephen Curry'nin 57 sayısı Warriors'a yetmedi
NBA'de Milwaukee Bucks ve Utah Jazz'dan üst üste 3. galibiyet

NBA'de Milwaukee Bucks ve Utah Jazz'dan üst üste 3. galibiyet
NBA'de Lakers Nuggets karşısında LeBron James ile kazandı

NBA'de Lakers Nuggets karşısında LeBron James ile kazandı