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Muhammed Furkan Özbek, Gençler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazandı

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda 2 altın madalya elde etti.

Fatih Çakmak  | 29.07.2023 - Güncelleme : 29.07.2023
Muhammed Furkan Özbek, Gençler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazandı Kaynak: Türkiye Halter Federasyonu

Ankara

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bükreş'te düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Muhammed Furkan Özbek silkmede 185, toplamda 330 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Ay-yıldızlı sporcu koparmada ise 145 kiloluk derecesiyle 4. oldu.

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