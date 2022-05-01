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MotoGP İspanya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı İspanya Grand Prix'sinde, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia birinci oldu.

Hüseyin Burak Demirer   | 01.05.2022
MotoGP İspanya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı Fotoğraf: Pablo Morano/AA

Ankara

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 6. mücadelesi, Jerez kentiyle aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte, 25 tur üzerinden yapıldı.

Bagnaia, pole pozisyonundan başladığı yarışı sonuna kadar önde götürerek bu sezon ilk, kariyerinin 5. galibiyetini elde etti.

Bitiş çizgisini Bagnaia'dan 0.2 saniye sonra geçen Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) 2'nci, liderin 10.9 saniye gerisindeki Aleix Espargaro (Aprilia) ise 3. sırayı aldı.

Geçen yılın şampiyonu Quartararo, puanını 89'a çıkararak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Sezonun 7. yarışı Fransa Grand Prix'si 15 Mayıs'ta düzenlenecek.

Pilotlar klasmanı

1. Fabio Quartararo (Fransa): 89 puan

2. Aleix Espargaro (İspanya): 82

3. Enea Bastianini (İtalya): 69

4. Alex Rins (İspanya): 69

5. Francesco Bagnaia (İtalya): 56

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