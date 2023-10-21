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MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'a konuk olacak

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak.

Erkan Tiryaki  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'a konuk olacak

Ankara

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Milli aradan önce teknik direktörlüğe Tolunay Kafkas'ın yerine Emre Belözoğlu'nu getiren başkent temsilcisi, yeni çalıştırıcısıyla ilk maçında Mondihome Kayserispor'u 3-0'la geçmişti. Ligde 9 puanla 12. sırada haftaya giren MKE Ankaragücü, rakibini mağlup ederek bu sezon ilk kez 2'de 2 yapmaya çalışacak.

Teknik direktörlüğe Türk asıllı İsviçreli teknik adam Hakan Yakın'ı getiren İstanbulspor ise bu sezon henüz galibiyetle tanışamadı. Son 5 maçını kaybeden İstanbul ekibi, 2 puanla 19. sırada bulunuyor.

Geçen sezon iki takım arasında oynanan maçları MKE Ankaragücü kazanmıştı.

Emre Belözoğlu dalya diyecek

MKE Ankaragücü'nün genç çalıştırıcısı Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerindeki 100. sınavını İstanbulspor karşısında verecek.

Belözoğlu, Fenerbahçe'yle 10, Başakşehir'le 88, MKE Ankaragücü'yle de 1 kez teknik direktör olarak görev aldı. Söz konusu 99 maçın 77'sini kaybetmeyen Belözoğlu, bu karşılaşmalarda takımlarıyla 52 galibiyet, 25 beraberlik ve 22 yenilgi yaşadı.



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