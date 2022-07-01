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Milli yüzücü Berkay Öğretir 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı

Milli yüzücü Berkay Öğretir, erkekler 200 metre kurbağalamada altın madalya kazandı

Yunus Kaymaz   | 01.07.2022
Milli yüzücü Berkay Öğretir 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

İstanbul

19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli yüzücü Berkay Öğretir, erkekler 200 metre kurbağalamada altın madalyanın sahibi oldu.

Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda yüzme branşında müsabakalar yapıldı.

Milli sporcu Berkay Öğretir, erkekler 200 metre kurbağalamada, 2.11.26'lık derecesiyle podyumun zirvesine çıktı.

Fransız Antoine Laurent Jac Marc ikinci, İspanyol Alex Ramirez Castejon üçüncü sırayı aldı.


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