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Milli yelkenci Nazlı Çağla Dönertaş, ILCA Avrupa Şampiyonası'nda 5. oldu

Milli yelkenci Nazlı Çağla Dönertaş, Yunanistan'da düzenlenen 2024 ILCA Avrupa Şampiyonası'nda 5. oldu.

Erkan Tiryaki  | 24.02.2024 - Güncelleme : 24.02.2024
Milli yelkenci Nazlı Çağla Dönertaş, ILCA Avrupa Şampiyonası'nda 5. oldu

Ankara

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Atina'da yapılan organizasyonda milli sporcunun ILCA 6 kategorisinde yarıştığı belirtildi. Fenerbahçe Doğuş'un sporcusu Nazlı Çağla Dönertaş'ın genel klasmanda 5. olduğu aktarıldı.

Aynı kategoride yarışan Galatasaraylı sporcu Ecem Güzel'in yarışı, 29. sırada bitirdiği ifade edildi.

ILCA 7 kategorisinde ise 136 sporcu içerisinden Berkay Abay'ın 21'inci, Yiğit Yalçın Çitak'ın 50'nci, Umut Eyriparmak'ın ise 100'üncü olduğu kaydedildi.

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