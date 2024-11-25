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Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Dominik Cumhuriyeti'ndeki turnuvada 2'nci oldu

Çağla Büyükakçay, Santo Domingo Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde karşılaştığı ABD'li Clervie Ngounoue'ye 2-1 yenildi.

Hüseyin Burak Demirer  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Dominik Cumhuriyeti'ndeki turnuvada 2'nci oldu

Ankara

Dünya 426 numarası Çağla, Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, klasmanın 335. basamağındaki Ngounoue ile karşılaştı.

Sert zemindeki organizasyonun final maçını 6-3, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kaybeden Çağla, organizasyonda ikinci oldu.

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