Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Dominik Cumhuriyeti'ndeki turnuvada 2'nci oldu
Çağla Büyükakçay, Santo Domingo Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde karşılaştığı ABD'li Clervie Ngounoue'ye 2-1 yenildi.
Ankara
Dünya 426 numarası Çağla, Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, klasmanın 335. basamağındaki Ngounoue ile karşılaştı.
Sert zemindeki organizasyonun final maçını 6-3, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kaybeden Çağla, organizasyonda ikinci oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.