Dolar
32.26
Euro
34.74
Altın
2,360.56
ETH/USDT
2,934.00
BTC/USDT
61,232.00
BIST 100
10,218.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli tenisçi Berfu Cengiz, İsveç'teki turnuvada şampiyon oldu

Berfu Cengiz, Bastad Kadınlar Tenis Turnuvası'nın finalinde karşılaştığı Bulgar Gergana Topalova'yı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Hüseyin Burak Demirer  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
Milli tenisçi Berfu Cengiz, İsveç'teki turnuvada şampiyon oldu

Ankara

İsveç'in Bastad kasabasında düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, dünya 356 numarası Berfu ile klasmanın 252. basamağındaki Topalova karşılaştı.

Berfu, toprak korttaki organizasyonun final maçını 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
Yurdun doğu kesimindeki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
Bakan Uraloğlu: Depremden etkilenen illerimizde 210 kilometre uzunluğunda yolun yapım çalışmalarını sürdürüyoruz
Adana'da sağanak etkili oluyor
Adana'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Benzer haberler

Milli tenisçi Berfu Cengiz, İsveç'teki turnuvada şampiyon oldu

Milli tenisçi Berfu Cengiz, İsveç'teki turnuvada şampiyon oldu

Madrid Açık Tenis Turnuvası'nı erkeklerde Rublev kazandı

Madrid Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Swiatek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet