Milli tenisçi Berfu Cengiz, İsveç'teki turnuvada şampiyon oldu
Berfu Cengiz, Bastad Kadınlar Tenis Turnuvası'nın finalinde karşılaştığı Bulgar Gergana Topalova'yı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Ankara
İsveç'in Bastad kasabasında düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, dünya 356 numarası Berfu ile klasmanın 252. basamağındaki Topalova karşılaştı.
Berfu, toprak korttaki organizasyonun final maçını 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.