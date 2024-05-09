Dolar
32.24
Euro
34.73
Altın
2,331.07
ETH/USDT
3,012.80
BTC/USDT
62,163.00
BIST 100
10,268.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Washington’da “Amerikan - Türk İş Konseyi 39. Yıllık Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu'ndan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 54 kiloda finalde Yunanistan'dan Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu'ndan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

Ankara

Başkent Belgrad'da bugün başlayan organizasyonda, 40'ı aşkın ülkeden 520 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

Şampiyonada 19 yaşındaki milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, erkekler 54 kiloda yarı finalde Hırvatistan'dan Josip Teskera'yı mağlup ederek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı sporcu Furkan, finalde Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şırnak Valiliğinden toz taşınımı uyarısı
Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
İçişleri Bakanlığından Ankara'daki organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin açıklama
İstanbul Havalimanı'ndaki kapalı pist uçuşlara açıldı
AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu'nun seri üretimine geçilerek denizaltılara teslimatına başlandı

Benzer haberler

Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu'ndan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu'ndan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

Avrupa Tekvando Şampiyonası başlıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet