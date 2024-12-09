Dolar
34.81
Euro
36.79
Altın
2,654.02
ETH/USDT
3,846.80
BTC/USDT
98,262.00
BIST 100
10,254.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli sürat patenci İlyas Karadağ, Macaristan'da 4 altın madalya kazandı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Santa Claus Kupası'nda milli sporcu İlyas Karadağ, 4 altın madalya elde etti.

Hilmi Tunahan Karakaya  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
Milli sürat patenci İlyas Karadağ, Macaristan'da 4 altın madalya kazandı

Erzurum

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6-8 Aralık'ta gerçekleştirilen organizasyonda genç erkekler C kategorisinde mücadele eden İlyas Karadağ, 500, 1000 ve 1500 metre mesafelerinde altın madalya kazandı.

Ayrıca tüm mesafelerde topladığı puanlarla da birincilik kürsüsüne çıkan milli sporcu, toplam 4 altın madalyayla yarışmayı tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtına bekleniyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Kayseri emniyeti 5 yılda yasa dışı bahis oynayan yaklaşık 41 bin kişiyi tespit etti
İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak hayatını kaybettiği yerde keşif yapıldı
Bakan Fidan, bakan yardımcıları ve büyükelçilerle Anıtkabir ve Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti

Benzer haberler

Milli sürat patenci İlyas Karadağ, Macaristan'da 4 altın madalya kazandı

Milli sürat patenci İlyas Karadağ, Macaristan'da 4 altın madalya kazandı

"2025 Turizm Başkenti" seçilen Erzurum'un tarihi yapıları buza işlendi

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars yeniden beyaza büründü

Jandarmanın dedektifleri gelişmiş teknolojiyle "delilden zanlıya" ulaşıyor

Jandarmanın dedektifleri gelişmiş teknolojiyle "delilden zanlıya" ulaşıyor
Atletler, donduran soğukta yüzleri kırağı tutsa da antrenman hızlarını kesmiyor

Atletler, donduran soğukta yüzleri kırağı tutsa da antrenman hızlarını kesmiyor
Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Kars'ta kırağı ve buzlanmalar oluştu

Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Kars'ta kırağı ve buzlanmalar oluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet