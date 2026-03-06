Dolar
Spor, Dünyadan Spor

Milli para halterci Abdullah Kayapınar, Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Para Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Abdullah Kayapınar, erkekler 49 kilo kategorisinde 2 altın madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Milli para halterci Abdullah Kayapınar, Avrupa şampiyonu oldu Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

Ankara

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Abdullah, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzenlenen organizasyondaki 171 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu. Toplam sıralamada da zirvede yer alan Abdullah, bir altın madalya daha elde etti.

Bu sonuçla Türkiye'nin 2026 Avrupa Para Halter Şampiyonası'ndaki madalya sayısı, 9'a (6 altın, 3 bronz) çıktı.

