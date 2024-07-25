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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Milli okçu Elif Berra Gökkır'dan Paris 2024'te tarihi başlangıç

Milli okçu Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sıralama atışlarında 671 puanla kariyerinin ve Türkiye'nin kadınlarda olimpiyat tarihinin en iyi derecesini yaparak 5. oldu.

Muhammed Boztepe  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Milli okçu Elif Berra Gökkır'dan Paris 2024'te tarihi başlangıç Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Ankara

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşı kadınlar bireysel sıralama yarışmasında 17 yaşındaki milli sporcu Elif Berra Gökkır mücadele etti.

Sıralama atışlarında 671 puanla kariyerinin ve Türkiye'nin kadınlarda olimpiyat tarihinin en iyi derecesini elde ederek 64 sporcu arasında 5. olan Elif Berra Gökkır, 32 turunda Malezyalı Nurul Azreena Mohamad Fazıl'la eşleşti.

Öte yandan Güney Koreli Sihyeon Lim, 694 puanla dünya rekoru kırarak birinci sırada yer aldı.


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