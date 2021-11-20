Dolar
11.19
Euro
12.71
Altın
1,845.82
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,737.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun Endonezya'daki ilk yarışı sağanak nedeniyle ertelendi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası'nda Endonezya'da sezonun son ayağının ilk yarışı yoğun yağış nedeniyle ertelendi.

Fatih Çakmak   | 20.11.2021
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun Endonezya'daki ilk yarışı sağanak nedeniyle ertelendi Fotoğraf: Johannes P. Christo - AA

Ankara

Şampiyonada 2021 sezonunun son ayak yarışlarının ilki, bugün 4 bin 300 metre uzunluğa sahip Uluslararası Mandalika Pisti'nde saat 10.00'da başlayacaktı.

Ancak Endonezya'da devam eden yoğun yağmur nedeniyle milli motosikletçinin Türkiye adına mücadele edeceği ilk yarış ertelendi.

Yarışın gün içinde hava durumuna göre açıklanacak saatte yapılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artıyor
Kovid-19'dan korunmak için açık havada da maske takılması uyarısı
Japonya 9 ülkeye 3,7 milyon doz Kovid-19 aşısı tedarik edecek
ABD’de yapılan araştırma Kovid-19’un ölü doğum riskini artırdığını gösterdi
Karadağ'da Kovid-19'dan ölenler Bakanlık önüne bırakılan 2 bin 231 ayakkabıyla anıldı

Benzer haberler

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun Endonezya'daki ilk yarışı sağanak nedeniyle yarına ertelendi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun Endonezya'daki ilk yarışı sağanak nedeniyle yarına ertelendi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun Endonezya'daki ilk yarışı sağanak nedeniyle ertelendi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'da superpole yarışında birinci oldu

Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Aşkın Asan atandı

Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Aşkın Asan atandı
Toprak Razgatlıoğlu antrenmanların en hızlısı oldu

Toprak Razgatlıoğlu antrenmanların en hızlısı oldu
Toprak Razgatlıoğlu 6 kez şampiyon Jonathan Rea'yi geçiş izni vermeyecek

Toprak Razgatlıoğlu 6 kez şampiyon Jonathan Rea'yi geçiş izni vermeyecek