Endonezya'daki dev çukurun genişliği 30 bin metrekareyi aştı

Endonezya'nın Açe eyaletinde oluşan devasa çukurun 30 bin metrekareden daha geniş alana yayıldığı ve derinliğinin 100 metreyi bulduğu bildirildi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
Endonezya'daki dev çukurun genişliği 30 bin metrekareyi aştı Fotoğraf: Antara News

Ankara

Antara News'ün haberine göre, Endonezya Ulusal Araştırma ve İnovasyon Ajansı (BRIN), eyaletin Orta Aceh bölgesindeki köyde geçen haftalarda meydana gelen dev çukur üzerinde inceleme yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, genişliği 30 bin metrekareyi aşan ve derinliği 100 metreye ulaşan çukurun heyelan sonucu oluştuğu belirtildi.

Bölgedeki küçük çukurun zamanla erozyon ve toprak kaymalarıyla genişleyip derinleşerek devasa büyüklüğe ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, sismik aktivitenin de sürece katkıda bulunduğu, özellikle 2013'te Orta Aceh'i vuran 6,2 büyüklüğündeki depremin, zemindeki dengesizliği artırarak toprak yapısını zayıflatmış olabileceği bildirildi.

