Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,460.86
Altın
1,876.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, FIM Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun üçüncü ayağında İtalya'daki ikinci yarışta birinci oldu.

Fatih Çakmak   | 13.06.2021
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da birinci oldu Milli motos

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Toprak, Dünya Superbike Şampiyonası'nda İtalya'nın 4.2 kilometre uzunluğa sahip Misano Dünya Pisti "Marco Simoncelli"de ikinci yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçti.

İtalya yarışını kazanan milli sporcu Toprak, ay-yıldızlı bayrakla Misano Dünya Pisti'nde tur attıktan sonra podyumdaki yerini alarak İstiklal Marşı'nı dinletti.

Bu yılki ilk birincilik zaferine Misano'da ulaşan Toprak Razgatlıoğlu, WorldSBK'de genel klasmanda 129 puanla ikinci sıraya yükseldi. Toprak, birinci sırada 149 puana sahip Jonathan Rea ile arasındaki puan farkını da 20'ye indirdi.

Yarışı, Michael Ruben Rinaldi ikinci, Jonathan Rea ise üçüncü sırada bitirdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar da yarışın ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. Toprak'a her zaman güveniyoruz ve İtalya'da güvenimizi boşa çıkarmadı. Her üç yarışta da ödül kürsüne çıkarak ülkemizi başarıyla temsil etti. Genç sporcumuz bu sene şampiyonluk hedefiyle yarışlara çıkıyor. İnşallah sezon sonunda Toprak'ı şampiyonluk kürsüsünde göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 599 bin 672'ye yükseldi
G7, Kovid-19'un kökenleri hakkında soruşturma çağrısında bulundu
Merkel, Kovid-19 salgınından çıkış yolunun aşılar olduğunu belirtti
Moskova'da Kovid-19'a karşı yapılan aşı kampanyasında araba hediye edilecek
Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar 336 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'daki ilk yarışta 2. olarak podyuma çıktı

Motokrosun dünya yıldızları Türkiye'de buluşacak