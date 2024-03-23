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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da zirvede

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya'da yapılan 2. ayağının ilk yarışını birinci tamamladı.

Musa Samur  | 23.03.2024 - Güncelleme : 23.03.2024
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da zirvede

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Barcelona'da gerçekleştirilen yarışa ilk cepten başlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, yarışın ilk 10 turunda tempo yükselten Nicolo Bulega'nın lastiklerinin bitmesiyle farkı kapadı ve son turda ise öne geçerek yarışı kazandı.

2024 WSBK İspanya etabında superpole ve ikinci yarış, yarın koşulacak.

Rokit BMW pilotu Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele edeceği superpole yarışı TSİ 13.00, ikinci yarış ise TSİ 16.00'da başlayacak.

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