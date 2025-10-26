Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

"El Clasico"da kazanan taraf Barcelona'yı 2-1 ile geçen Real Madrid oldu

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) 10. hafta mücadelesinde Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

Emre Aşıkçı  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
"El Clasico"da kazanan taraf Barcelona'yı 2-1 ile geçen Real Madrid oldu Fotoğraf: Burak Akbulut - AA

İstanbul

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan "El Clasico"da Real Madrid, 22. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçti.

Golün ardından ataklarını sıklaştıran Barcelona, 38. dakikada Fermin Lopez ile beraberliği yakaladı.

Maçın 43. dakikasında Jude Bellingham'la tekrar öne geçen Real Madrid, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

90+10. dakikada Barcelona'da Pedri kırmızı kart gördü.

Real Madrid'de ilk 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, 66. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Lider Real Madrid, puanını 27'ye yükseltirken Barcelona, 22 puanla ikinci sırada kaldı.

