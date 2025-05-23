Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İngiltere etabında yarışacak
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İngiltere'de düzenlenecek 7. ayağında mücadele edecek.
Ankara
Deniz Öncü, İngiltere'nin Northamptonshire kentinin Silverstone ve Whittlebury köylerinin yakınında bulunan 5,891 kilometre uzunluğa sahip Silverstone Circuit Pisti'nde hafta sonu gerçekleştirilecek yarışta gaza basacak.
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Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan ay-yıldızlı motosikletçi, bugün serbest antrenmanlara, yarın ise sıralama turlarına çıkacak.
Deniz Öncü, pazar günü TSİ 13.15'te Silverstone'de 17 turluk sezonun 7. ana yarışında dereceye girmek için mücadele edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.