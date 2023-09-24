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Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'daki ikinci yarışta 4. oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 10. ayağında ikinci yarışı 4. sırada tamamladı.

Halil İbrahim Avşar  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'daki ikinci yarışta 4. oldu

Ankara

Şampiyonanın 10. etabında haftanın son yarışı, MotorLand Aragon Pisti'nde gerçekleştirildi.

Aruba.it ekibinin İtalyan sürücüsü Nicolo Bulega yarışı kazanırken, MV Agusta Reparto Corse takımı adına mücadele eden Bahattin Sofuoğlu 4. sırada yer aldı. Kawasaki Puccetti pilotu Can Öncü ise yarışı 17. sırada bitirdi.

Öte yandan yarışın son turunda Fin pilot Niki Tuuli'nin dengesini kaybederek kötü bir şekilde düşmesi üzerine kırmızı bayraklar çekildi ve yarış noktalandı.

Yarışı birinci sırada tamamlayan Bulega, pilotlar klasmanında 408 puanla zirvede yer almaya devam etti. Bu klasmanda Bahattin Sofuoğlu 159 puanla 5'inci, Can Öncü ise 65 puanla 14'üncü sırada bulunuyor.

Sezonun 11. etabına, 29 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Portekiz ev sahipliği yapacak.

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