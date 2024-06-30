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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Lille'e veda etti: Bazen yol ayrımları yeni hikayelerin başlangıcıdır

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı, takımdan ayrıldığını açıkladı.

Fatih Erel  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Lille'e veda etti: Bazen yol ayrımları yeni hikayelerin başlangıcıdır

İstanbul

Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Takım arkadaşlarım, antrenörlerim, tüm personel, çalışanlar ve en önemlisi taraftarlarımız. Hayatım boyunca sezinle paylaştığım anıları asla unutmayacağım. Lille'de geçirdiğim süre boyunca hepinizden aldığım destek ve sevgi için minnettarım. Bu formayı giymek bir onurdu. Her güzel şeyin bir sonu vardır; bazen yol ayrımları yeni hikayelerin başlangıcıdır. Şimdilik bu hikaye sona eriyor ama siz her zaman kalbimde olacaksın. Sonsuza kadar." ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu, bu sezon Lille formasıyla 42 maçta 12 gol 4 asist kaydetti. Yusuf Yazıcı, ayrıca Lille formasıyla 2020-2021 sezonunda şampiyonluk sevinci de yaşadı.

Almanya'da devam eden 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda da yer alan Yusuf, organizasyonda şu ana dek 2 maçta şans buldu.

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