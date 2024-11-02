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Milli futbolcu Can Uzun, Bundesliga'daki ilk golünü attı

Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun, Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) ilk kez gol sevinci yaşadı.

Emrah Oktay  | 02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
Milli futbolcu Can Uzun, Bundesliga'daki ilk golünü attı

Istanbul

Bundesliga'da zirve mücadelesi veren Eintracht Frankfurt, 9. haftada Deutsche Bank Park'ta VfL Bochum 1848'i konuk etti. Gol yağmuruna sahne olan müsabakayı ev sahibi ekip 7-2 kazandı.

Karşılaşmaya 65. dakikada dahil olan milli futbolcu Can, 66. dakikada skoru 6-2'ye getiren golü kaydetti. 18 yaşındaki santrfor, hem Eintracht Frankfurt formasıyla hem de Bundesliga'daki ilk golünü atmış oldu.

Eintracht Frankfurt, bu sonuçla puanını 17'ye yükselterek ilk 5'teki yerini korudu. VfL Bochum 1848 ise 1 puanla son sırada kaldı.

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