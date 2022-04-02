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Milli cimnastikçi İbrahim Çolak Dünya Kupası'nda 2. oldu

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Azerbaycan ayağında yarışan İbrahim Çolak, erkekler halka aletinde gümüş madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer   | 02.04.2022
Milli cimnastikçi İbrahim Çolak Dünya Kupası'nda 2. oldu Fotoğraf: Resul Rehimov - AA

Ankara

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de düzenlenen organizasyonda erkekler halka aleti ve kadınlar asimetrik paralel finalleri yapıldı.

İbrahim Çolak, halka aleti finalinde elde ettiği 14,766 puanla podyumun 2. basamağına çıktı.

Bir diğer milli sporcu Sevgi Seda Kayışoğlu ise büyüklerdeki ilk uluslararası turnuva deneyimini yaşadı. 16 yaşındaki Sevgi Seda, asimetrik paralel finalini 12,266 puanla 6. sırada tamamladı.

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