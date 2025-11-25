Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin STK Platformu kuruldu
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu kuruldu.
Bakü
Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Ajansından yapılan açıklamaya göre, TDT üyesi ülkelerin sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren "STK Dayanışma Forumu"nun ikinci gününde, üye ülkelerin STK Platformu'nun kurulmasına karar verildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bakü'de dün başlayan forum, ikinci gününde Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde çalışmalarını sürdürdü. Etkinliğe ev sahibi Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Forum sonunda, TDT üyesi ülkelerin STK Platformu'nun oluşturulması yönünde karar alındı. Platformun ilk dönem başkanlığının Azerbaycan'a verilmesi kararlaştırıldı.
Platformun daimi genel merkezinin Bakü'de bulunacağı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.