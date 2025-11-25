Dolar
Dünya

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin STK Platformu kuruldu

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu kuruldu.

Ruslan Rehimov  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin STK Platformu kuruldu Arife Karakum

Bakü

Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Ajansından yapılan açıklamaya göre, TDT üyesi ülkelerin sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren "STK Dayanışma Forumu"nun ikinci gününde, üye ülkelerin STK Platformu'nun kurulmasına karar verildi.

Bakü'de dün başlayan forum, ikinci gününde Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde çalışmalarını sürdürdü. Etkinliğe ev sahibi Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Forum sonunda, TDT üyesi ülkelerin STK Platformu'nun oluşturulması yönünde karar alındı. Platformun ilk dönem başkanlığının Azerbaycan'a verilmesi kararlaştırıldı.

Platformun daimi genel merkezinin Bakü'de bulunacağı bildirildi.

