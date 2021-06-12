Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,460.86
Altın
1,876.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Hırvatistan'da altın madalya kazandı

Hırvatistan'da düzenlenen Artisik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı.

Erkan Tiryaki   | 12.06.2021
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Hırvatistan'da altın madalya kazandı

Ankara

Osijek şehrinde düzenlenen organizasyonda son iki yılın Avrupa şampiyonu unvanıyla katılan Ferhat'ın, 14.833 puan alarak altın madalyaya uzandığı belirtildi.

Yer aletinde finalde yarışan Adem Asil 13.800 puan ile altıncı olduğu kaydedildi.

Kadınlarda ise asimetrik paralel finalinde Nazlı Savranbaşı'nın 12.833 puanla altıncı sırayı aldığı aktarıldı.

Organizasyonda yarın Göksu Üçtaş Şanlı yerde, İbrahim Çolak halkada, Adem Asil ise halka, atlama masası ve barfiks aletlerinde finalde yarışacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 599 bin 181'e yükseldi
Rusya’nın başkenti Moskova’da Kovid-19 vakalarının artması üzerine tatil ilan edildi
Sırbistan, BioNTech-Pfizer aşısını 12-15 yaş grubu için onayladı
Dünya genelinde 2 milyar 330 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
'Evin koridorunda emekleyerek yürüdüm'

Benzer haberler

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Hırvatistan'da altın madalya kazandı

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Hırvatistan'da altın madalya kazandı

Dünya şampiyonu cimnastikçi Onbaşı'nın antrenörü: Başardığı şeyler dünyalara bedel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyonalarda madalya alan cimnastikçilerle ilgili paylaşım

Dünya şampiyonu cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı altın madalyasını Türk kadınlarına armağan etti

Dünya şampiyonu cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı altın madalyasını Türk kadınlarına armağan etti
Türkiye olimpiyatlara umutla bakıyor

Türkiye olimpiyatlara umutla bakıyor
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü