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Milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Büşra Işıldar ve Tuğrulhan Erdemir çeyrek finalde

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşında kadınlarda Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar, erkeklerde Tuğrulhan Erdemir çeyrek finale yükseldi.

Erkan Tiryaki  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
Milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Büşra Işıldar ve Tuğrulhan Erdemir çeyrek finalde

Krakow

Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da gerçekleştirilen boks müsabakalarında bugün 5 milli sporcu ringe çıktı.

Olimpiyat ikincisi, Avrupa ve dünya şampiyonu milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kiloda son 16 turunda Ermenistan'dan Anush Grigoryan'ı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Kadınlarda 75 kiloda Büşra Işıldar ise son 16 turunda Litvanyalı rakibi Gabriele Stonkute'yi eleyerek çeyrek finalist oldu.

Erkekler 71 kiloda Tuğrulhan Erdemir de Ukraynalı Yurii Zakharieiev'i yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Kadınlar 57 kiloda Ayşen Taşkın ve erkekler 57 kiloda Batuhan Çiftçi ise rakiplerine yenilerek turnuvaya son 16 turunda veda etti.

Türkiye günü 4 madalyayla tamamladı

Türkiye, organizasyonun 7. gününde de madalya almayı başardı.

Milli sporcular günü 2 altın, 2 gümüş madalyayla tamamladı. 3. Avrupa Oyunları'nda bugün Türkiye'ye madalyaları muaythai branşındaki milli sporcular getirdi.

Türkiye'nin madalya sayısı 6 altın, 7 gümüş, 12 bronz olmak üzere 25 madalyaya yükseldi.

Milli sporcular yarın, okçuluk, badminton, boks, eskrim, modern pentatlon ve atıcılık olmak üzere 6 branşta mücadele edecek.

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