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Spor, Dünyadan Spor

Milli atlet Tuğba Danışmaz, Dubai'deki turnuvada altın madalya kazandı

Milli atlet Tuğba Danışmaz, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen turnuvada üç adım atlamada altın madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Milli atlet Tuğba Danışmaz, Dubai'deki turnuvada altın madalya kazandı

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Tuğba Danışmaz, organizasyonda 14.28'lik derecesiyle birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Atletizm camiası adına ENKA Spor Kulübümüzü, antrenörünü, milli takım antrenörleri ile sporcumuzu tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz." açıklamasında bulundu.

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