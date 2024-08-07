Milli atlet Eda Tuğsuz, kadınlar cirit atmada yarı finale kalamadı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar cirit atmada milli atlet Eda Tuğsuz, finale kalma başarısı gösteremedi.
Paris
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar cirit atmanın elemeleri yapıldı.
Milli atlet Eda Tuğsuz, 55.30'luk derecesiyle 31'inci oldu ve final bileti alamadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.